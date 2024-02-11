باقي 126 يوما على العيد الكبير.. موعد عيد الأضحى 2024

بدأ التجهيز لموعد عيد الأضحى 2024 والذي يكثر فيه من الأضاحي، مع تبقي القليل بالفعل عليه للعام الهجري الجاري 1445 فوفق الحسابات الفلكية يتبقى على موعد عيد الأضحى 126 يوما.

نرصد في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 وكم يوم تبقى على شهر رمضان الكريم 2024، وكذلك موعد عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك يكون الأحد 16 يونيو 2024 ويكون موعد يوم وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.

بحيث تبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك من 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الاربعاء 19 يونيو 2024.

كم يوم تبقى على شهر رمضان 2024

اليوم هو الأول من شهر شعبان 2024 ووفق الحسابات الفلكية يصبح شهر شعبان 29 يوم فقط لهذا العام الهجري 1445 وبذلك يتبقى على شهر رمضان 28 يوما.

ويكون موعد شهر رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 ويؤكد هذا الموعد هو الرؤية الشرعية التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان لتأكيد موعده.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

على عكس العام الماضي من المتوقع أن يتمم شهر رمضان هذا العام 30 يوم وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الاربعاء 10 أبريل 2024 ويتبقى على هذا الموعد 59 يوم.

شهر شعبان 2024

اليوم هو الأول في شهر شعبان والذي جاء في فضله ما روي عن أسامة بن زيد: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان قال: ” ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ .

اللهمّ في هذا الشهر الكريم أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي.

اللهمّ إنّي أسألك في هذا الشهر المبارك أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبدًا.

ربِّ أسألك في هذا الشهر الكريم أن توسّع لي في رزقي، وتبارك لي في ذريّتي، وأن تجعل النجاح والتوفيق حليفي في كلّ أموري يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ في شهر شعبان أسألك أن تقرّبني إليك، وتؤنسني في قربك، وأن تجعل عباداتي كلّها خالصةً لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئًا يا ربّ العالمين.

اللهمّ في شهر شعبان كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين.

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