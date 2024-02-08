ازداد البحث مؤخرًا حول موعد العيد الكبير 2024، بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، حيثُ يتساءل الكثيرين عن موعد عيد الأضحى المُبارك، والذي يُعد من ثاني وأكبر الأعياد الإسلامية يحتفل به المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد العيد الكبير 2024.. البحوث الفلكية تُعلن مفاجأة عن هلال عيد الأضحى

موعد العيد الكبير 2024

وتصدر موعد العيد الكبير 2024 (عيد الأضحى)، محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، وجاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة. إذ يرغب الكثيرون معرفة موعد ويوم عيد الأضحى رسميًا في مصر.

موعد عيد الأضحى 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد عيد الأضحى المبارك 2024، يستعرض "الدستور" التفاصيل، والتي جاءت كالتالي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه من المتوقع أن يكون العيد الأكبر 2024 (عيد الأضحى)، يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 لجميع المحافظات المصرية وسوف يتم التأكد من الموعد الرسمي لعيد الاضحى عن طريق الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال من خلال دار الإفتاء المصرية.

العطلات الرسمية في عام 2024