الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد العيد الكبير 2024.. البحوث الفلكية تُعلن مفاجأة عن هلال عيد الأضحى

عيد الاضحي
عيد الاضحي

ازداد البحث مؤخرًا حول موعد العيد الكبير 2024، بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، حيثُ يتساءل الكثيرين عن موعد عيد الأضحى المُبارك، والذي يُعد من ثاني وأكبر الأعياد الإسلامية يحتفل به المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد العيد الكبير 2024.. البحوث الفلكية تُعلن مفاجأة عن هلال عيد الأضحى

 

موعد العيد الكبير 2024

وتصدر موعد العيد الكبير 2024 (عيد الأضحى)، محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، وجاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة. إذ يرغب الكثيرون معرفة موعد ويوم عيد الأضحى رسميًا في مصر.

موعد عيد الأضحى 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد عيد الأضحى المبارك 2024، يستعرض "الدستور" التفاصيل، والتي جاءت كالتالي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه من المتوقع أن يكون العيد الأكبر 2024 (عيد الأضحى)، يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 لجميع المحافظات المصرية وسوف يتم التأكد من الموعد الرسمي لعيد الاضحى عن طريق الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال من خلال دار الإفتاء المصرية.

موعد عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة بعيد الكبير

موعد عيد الأضحى 2024 حسب بيان البحوث الفلكية والإجازات الرسمية في العام الحالي

العطلات الرسمية في عام 2024

  • إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 أبريل 2024.
  • إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل 2024.
  • عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.
  • عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024 .
  • عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 مايو 2024.
  • عيد شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو 2024.
  • إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 يونيو 2024.
  • عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 يونيو 2024.
  • ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  • رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 يوليو 2024.
  • عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  • عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
  • عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
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موعد عيد الأضحى 2024 حسب بيان البحوث الفلكية والإجازات الرسمية في العام الحالي

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