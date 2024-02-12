موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وهل يتم صرفها بالزيادة الجديدة؟

حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر مارس 2024 والذي يتم صرفها في نهاية كل شهر ميلادي وفق جدول أعلنت عنه الوزارة في بداية يناير حددت خلال مواعيد صرف مرتبات الثلاث أشهر الأولى في العام الجاري 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد مرتبات شهر مارس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية المصرية موعد مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على 5 أيام، ويبدأ الصرف يوم 21 مارس 2024 والذي يوافق يوم الخميس، ويستمر الصرف لمدة إسبوع، على أن يتم صرف متأخرات شهر فبراير يوم الخميس 28 مارس 2024.

ومع اقتراب شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية يوم 11 مارس المقبل، فيحصل الموظفون على مرتبات شهر فبراير قبل بداية رمضان بنحو اسبوعين، حيث يتم صرف مرتبات شهر فبراير الجاري بداية من يوم 21 فبراير ويستمر حتى نهاية شهر فبراير.

ويتم صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا.

متى يتم صرف زيادة المرتبات؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 فبراير 2024، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 6000 جنيه شهريًا، و أعلن عن زيادة مرتبات الموظفين في الدولة موعد تطبيق زيادة المرتبات لتكون اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2024، على يتم تمويل الزيادة من خلال تخصيص 180 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة زيادة المرتبات في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، مع تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية، ليصل إلى 900 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة المصرية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ويتم تطبيقها على جميع العاملين في القطاع العام، و العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجورًا أقل من 6000 جنيه شهريًا، و المعاشات التقاعدية والتي تزيد معاشاتهم بنسبة 15%، وكذلك معاش تكافل وكرامة.