الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمدة 5 أيام.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام، يرصدها الدستور في النقاط التالية: 

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

المرتبات:من 22 إلى 28 فبراير 2024.
الخميس 22 فبراير: بدء صرف مرتبات بعض الجهات.
الأحد 25 فبراير: صرف مرتبات باقي الجهات.
الاثنين 26 فبراير: صرف مرتبات باقي الجهات.
الثلاثاء 27 فبراير: صرف مرتبات باقي الجهات.
الأربعاء 28 فبراير: صرف مرتبات باقي الجهات.
المتأخرات: من 8 إلى 12 فبراير 2024:
الخميس 8 فبراير: صرف المتأخرات لبعض الجهات.
الأحد 11 فبراير: صرف المتأخرات لبعض الجهات.
الاثنين 12 فبراير: صرف المتأخرات لبعض الجهات.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

رسميا.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

المرتبات:
من 21 إلى 27 مارس 2024:
الخميس 21 مارس: بدء صرف مرتبات بعض الجهات مع تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة.
الأحد 24 مارس: صرف مرتبات باقي الجهات مع تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة.
الاثنين 25 مارس: صرف مرتبات باقي الجهات مع تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة.
الثلاثاء 26 مارس: صرف مرتبات باقي الجهات مع تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة.
الأربعاء 27 مارس: صرف مرتبات باقي الجهات مع تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة.
المتأخرات: من 7 إلى 11 مارس 2024:
الخميس 7 مارس: صرف المتأخرات لبعض الجهات.
الأحد 10 مارس: صرف المتأخرات لبعض الجهات.
الاثنين 11 مارس: صرف المتأخرات لبعض الجهات.

قد تختلف مواعيد صرف المرتبات والمعاشات في بعض الجهات والهيئات عن الموعد الرسمي المعلن من وزارة المالية.


وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وفقا للمالية.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى بين 1000 جنيه و1200 جنيه.

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