الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

مرتبات
مرتبات

موعد مرتبات شهر فبراير 2024 وموعد صرف  الزيادة الجديدة، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بذها الأمر :

موعد مرتبات شهر فبراير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام.

أتاحت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة بداية من يوم الهميس القادم الموافق 22 فبراير .

وكانت وزارة المالية أختصت الخمسة الأيام الأـخيرة من كل شهر لدفع مرتبات جميع العاملين بالمصانع والشركات والمصالح الحكومية التابعة للدولة .

ومظرا لما سبق فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 هى الخميس ، والأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر ذاته، بحسب بيان سابق من الوزارة.

رسميا.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وقيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف متآخرات فبراير 2024

وعلى صعيد متصل تقوم وزارة المالية بصرف متآخرات شهر فبراير 2024 بداية من  8 مارس 2024 كما جرت العادة فى كل شهر حسث تصرف المتأخرات فى الأسبوع الأول من الشهر الجديد.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وفقا للمالية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين

وطالبت الوزارة الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ من أجل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لموظفي الحكومة، والمقرر أن تتضمن تطبيق حزمة زيادة المرتبات الجديدة أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه، والمتأخرات عن فبراير أيام 7، و10، و11 من الشهر ذاته.

موعد زيادة المرتبات 2024

يطبق قرار زيادة المرتبات والمعاشات 2024 والحد الادنى للأجور بداية من مارس 2024 المقبل، حسب ما نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكترونى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى  وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من أول مارس 2024، بحيث تصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

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