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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في سويسرا، اختفت المواطنة المصرية مريم مجدي الطفلي تاركةً وراءها قصة مؤلمة عن صراع حضانة أطفالها.

حياة صعبة وحب الأم:

عاشت مريم حياة صعبة مع زوجها السويسري، واجهت فيها قسوة يومية. لكن حبها لابنتيها خديجة وفاطمة كان يملأ قلبها ويقويها.

الطريق إلى الانفصال:

اشتدت الخلافات بين مريم وزوجها، وقررا الانفصال، لكن حضانة البنتين أشعلت أزمة بينهما، فقررت مريم اللجوء إلى دعوى قضائية لضم حضانتهما.

مخطط شيطاني:

لم يهدأ زوج مريم. ظل يفتعل الأزمات ويطالب برؤية ابنتيه، وبعد موافقة مريم، نفذ خطته الشريرة، سافر مع خديجة وفاطمة إلى سويسرا، تاركًا مريم وحيدةً دون أثر لهما.

رحلة البحث والقلق:

بدأت مريم رحلة البحث عن ابنتيها، وأقامت دعوى قضائية في سويسرا.

اختفاء غامض:

في 31 يناير، اختفت مريم دون أي أثر، ازداد القلق، وتوالت التساؤلات حول مصيرها.

كشف الحقيقة المروعة:

بعد 10 أيام من البحث، أعلن شقيق مريم عبر فيسبوك عن خبر وفاتها، بعد العثور على جثتها في سويسرا.

رحيلٌ مفجع:

رحلت مريم عن الدنيا، تاركةً وراءها حكاية مأساوية عن صراع حضانة، وتضحية أمٍّ من أجل بناتها.

مأساة إنسانية:

تثير قصة مريم مجدي العديد من التساؤلات حول حقوق الأمهات في حضانة أطفالهن، وحماية النساء من العنف، ومسئولية المجتمع في الوقوف مع ضحايا مثل هذه المآسي.

وقال شقيق مريم مجدي عبر صفحته الشخصية: البقاء والدوام لله، مريم أختي ماتت، ربنا يصبرنا على فراقك يا مريم.

كشف شقيق مريم مجدي التي اختفت في سويسرا، عن تفاصيل جديدة حول واقعة اختفاء شقيقته، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بفيس بوك، وأكد أن السبب الرئيسي وراء اختفائها هو طليقها المصري وحامل الجنسية السويسرية.

وقال شقيق مريم مجدي بحزن: "أختي مختفية منذ الأربعاء 31 يناير، وإنه لا يوجد شخص مستفيد من اختفاء مريم غير طليقها، لاقتراب موعد الحكم في الجلسة النهائية بقضية حضانة الأطفال التي أقامتها مريم ضد طليقها بسويسرا"، قائلًا: "الوحيد المستفيد من اختفاء أختي مريم طليقها".

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