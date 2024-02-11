ننشر أعراض متحور كورونا الجديد 2024 حيث تم اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 لأول مرة في المملكة المتحدة في ديسمبر 2023. وهو سلالة فرعية من Omicron BA.2، وهو المتحور المهيمن حاليًا الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم.

أعراض متحور كورونا الجديد 2024



السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم. ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

أعراض متحور كورونا الجديد 2024



التعب: الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى. ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

قد يصاحبه صعوبة في البلع. آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات. احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تشبه أعراض أمراض أخرى، لذا من المهم استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي منها.

كيف تحمي نفسك من متحور فيروس كورونا الجديد:

احصل على التطعيم: اللقاحات فعالة في تقليل خطر الإصابة بأعراض خطيرة من COVID-19.

اللقاحات فعالة في تقليل خطر الإصابة بأعراض خطيرة من COVID-19. ارتداء الكمامة: ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد على منع انتشار الفيروس.

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد على منع انتشار الفيروس. غسل اليدين بشكل متكرر: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس. تجنب لمس الوجه: تجنب لمس عينيك، أنفك، وفمك بيديك غير المغسولة.

تجنب لمس عينيك، أنفك، وفمك بيديك غير المغسولة. الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين.

حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين. تجنب التجمعات الكبيرة: تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة.

تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة. تهوية الأماكن المغلقة: قم بتهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري.

قم بتهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري. تجنب الاتصال بالمرضى: تجنب الاتصال بأي شخص يعاني من أعراض COVID-19.

هل متحور كورونا الجديد خطير على الحامل؟

لا يوجد دليل قاطع على أن متحور كورونا الجديد أكثر خطورة على النساء الحوامل من سلالات كورونا السابقة. ومع ذلك، فإن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مقارنة بالنساء غير الحوامل.

كيف يمكن للحامل أن تحمي نفسها من متحور كورونا؟

الحصول على التطعيم: اللقاحات فعالة في تقليل خطر الإصابة بأعراض خطيرة من COVID-19.

اللقاحات فعالة في تقليل خطر الإصابة بأعراض خطيرة من COVID-19. ارتداء الكمامة: ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد على منع انتشار الفيروس.

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد على منع انتشار الفيروس. غسل اليدين بشكل متكرر: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس. تجنب لمس الوجه: تجنب لمس عينيك، أنفك، وفمك بيديك غير المغسولة.

تجنب لمس عينيك، أنفك، وفمك بيديك غير المغسولة. الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين.

حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين. تجنب التجمعات الكبيرة: تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة.

تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة. تهوية الأماكن المغلقة: قم بتهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري.

قم بتهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري. تجنب الاتصال بالمرضى: تجنب الاتصال بأي شخص يعاني من أعراض COVID-19.

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