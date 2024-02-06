الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهجرة: مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع شريف سلامة، رجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وأحد المستثمرين المصريين في مجال السياحة والفنادق، وذلك لبحث كل الإجراءات الجارية لتنفيذ خططه المستقبلية في مصر، في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من تواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، ودورها في التيسير عليهم من أجل تحفيزهم على الاستثمار في مصر.

في بداية اللقاء، رحبت الوزارة بشريف سلامة، مشيرة إلى زيارة سيادتها الأخيرة إلى فرنسا أواخر شهر نوفمبر الماضي قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، ولقائها عددا من المستثمرين، حيث أكدت أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج وربطهم بالجهات المسئولة في الداخل، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصرية لتوفير فرص العمل، في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات سواء لأبنائنا بالخارج أو المستثمرين الأجانب في عدد كبير من المجالات.

من جانبه، أعرب شريف سلامة عن بالغ سعادته، وأشاد بجهودها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه يواجه بعض التحديات الخاصة بخصوص مشروعه الذي يخطط لإقامته بمصر، من خلال شرائه أحد المنتجعات السياحية.

وفي ختام اللقاء، وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات والتغلب على التحديات التي تواجه مشروع شريف سلامة، مثمنة مسألة الاستثمار في مجال السياحة والفنادق في مصر، وآملة في أن يسهم مشروعه في إضافة المزيد من الغرف الفندقية إلى السوق المصرية.

كما لفتت الهجرة إلى استعدادها لاستقبال المستثمرين المصريين من أبنائنا بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على حل أي مشكلات تواجههم، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني لرفعة شأنه وتوفير فرص العمل للشباب، وقالت: "مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها".

وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج وزارة الهجرة الهجرة السوق المصرية الاقتصاد الوطني

مواد متعلقة

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس