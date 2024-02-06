الهجرة: مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع شريف سلامة، رجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وأحد المستثمرين المصريين في مجال السياحة والفنادق، وذلك لبحث كل الإجراءات الجارية لتنفيذ خططه المستقبلية في مصر، في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من تواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، ودورها في التيسير عليهم من أجل تحفيزهم على الاستثمار في مصر.

في بداية اللقاء، رحبت الوزارة بشريف سلامة، مشيرة إلى زيارة سيادتها الأخيرة إلى فرنسا أواخر شهر نوفمبر الماضي قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، ولقائها عددا من المستثمرين، حيث أكدت أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج وربطهم بالجهات المسئولة في الداخل، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصرية لتوفير فرص العمل، في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات سواء لأبنائنا بالخارج أو المستثمرين الأجانب في عدد كبير من المجالات.

من جانبه، أعرب شريف سلامة عن بالغ سعادته، وأشاد بجهودها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه يواجه بعض التحديات الخاصة بخصوص مشروعه الذي يخطط لإقامته بمصر، من خلال شرائه أحد المنتجعات السياحية.

وفي ختام اللقاء، وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات والتغلب على التحديات التي تواجه مشروع شريف سلامة، مثمنة مسألة الاستثمار في مجال السياحة والفنادق في مصر، وآملة في أن يسهم مشروعه في إضافة المزيد من الغرف الفندقية إلى السوق المصرية.

كما لفتت الهجرة إلى استعدادها لاستقبال المستثمرين المصريين من أبنائنا بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على حل أي مشكلات تواجههم، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني لرفعة شأنه وتوفير فرص العمل للشباب، وقالت: "مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها".