الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التضامن.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يسعى المجتمع دائمًا إلى دعم فئاته المختلفة، ومن أهم هذه الفئات هي فئة ذوي الإعاقة، الذين يواجهون تحديات خاصة في حياتهم اليومية، ولتحسين حياة هذه الفئة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي "كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة".

يُعد هذا الكارت بمثابة جواز سفر لحامله من ذوي الإعاقة، حيث يفتح له أبواب العديد من المزايا والخدمات التي تسهل حياته وتُحسّن من جودتها.

ويتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأورجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

 

الخطوات:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

اختيار "خدمات إلكترونية".

اختيار "إدارة شئون المعاقين".

اختيار "الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي الخاص بالمعاق.

النقر على "بحث".

النتيجة:

  • ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، بما في ذلك:
    • تاريخ إصدار البطاقة.
    • تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
    • نوع الإعاقة.
    • نسبة الإعاقة.
    • الخدمات التي يحق للمعاق الحصول عليها.

لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

استعلام الكشف الطبي:

  • إذا كنت ترغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، عليك إجراء الكشف الطبي في إحدى المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة.
  • يمكنك حجز موعد الكشف الطبي من خلال:
    • الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة: <تمت إزالة عنوان URL غير صالح>
    • أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة: 15335

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي:

  • أصل بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • أصل تقرير طبي من طبيب مختص.
  • صورة من تقرير طبي من طبيب مختص.
  • 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.


مميزات كارت الخدمات المتكاملة:

يتمتع كارت الخدمات المتكاملة بالعديد من المزايا التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل:

1. الخدمات الصحية:

  • الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية.
  • إجراء العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي مجانًا.
  • صرف الأدوية مجانًا من الصيدليات الحكومية.
  • الحصول على الأجهزة التعويضية مجانًا.

2. الخدمات التعليمية:

  • الإعفاء من الرسوم الدراسية في جميع مراحل التعليم.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • توفير فرص التدريب المهني والتأهيل للعمل.

3. الخدمات الاجتماعية:

  • صرف معاش شهري.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الحصول على تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة.
  • الحصول على رخصة قيادة مجانية.

4. الخدمات الاقتصادية:

  • الحصول على قروض ميسرة من البنوك.
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
  • الحصول على تخفيضات على الخدمات والسلع.

5. الخدمات الترفيهية:

  • الحصول على عضوية مجانية في النوادي الرياضية والاجتماعية.
  • الحصول على تذاكر مجانية لحضور الفعاليات الثقافية والفنية.
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لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

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