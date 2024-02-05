الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

يقدم “الدستور” خدمة مميزة لقراءه من خلال تقديم أبرز المعلومات حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، ومميزات كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي: 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال:

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي “هنا”.

  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "بحث".
  • ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، وموعد الكشف الطبي، ومكان الكشف الطبي.

2. من خلال تطبيق "الخدمات المتكاملة" على الهاتف المحمول:

  • قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "الاستعلام عن الطلبات".
  • ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، وموعد الكشف الطبي، ومكان الكشف الطبي.

3. من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • الرقم: 15111
  • اختر الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • سيقوم الموظف بالرد على استفسارك.

4. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب للتضامن الاجتماعي:

  • احضر معك بطاقة الرقم القومي.
  • اطلب من الموظف الاستعلام عن طلبك.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بالرقم القومي..الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال:

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "بحث".
  • ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، ونتيجة الكشف الطبي.

2. من خلال تطبيق "الخدمات المتكاملة" على الهاتف المحمول:

  • قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "الاستعلام عن الطلبات".
  • ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، ونتيجة الكشف الطبي.

3. من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • الرقم: 15111
  • اختر الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • سيقوم الموظف بالرد على استفسارك.

4. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب للتضامن الاجتماعي:

  • احضر معك بطاقة الرقم القومي.
  • اطلب من الموظف الاستعلام عن طلبك.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لحامليه، منها:

  • الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات حتى 12 ألف جنيه.
  • الإعفاء من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد العليا.
  • الإعفاء من رسوم التأمينات الاجتماعية.
  • الحصول على معاش شهري.
  • الحصول على رعاية صحية مجانية.
  • الحصول على أجهزة تعويضية مجانية.
  • الحصول على فرص عمل مناسبة.
  • الحصول على تسهيلات في السكن.
  • الحصول على تسهيلات في المواصلات.
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