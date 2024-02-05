لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

يقدم “الدستور” خدمة مميزة لقراءه من خلال تقديم أبرز المعلومات حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، ومميزات كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال:

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي “هنا”.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، وموعد الكشف الطبي، ومكان الكشف الطبي.

2. من خلال تطبيق "الخدمات المتكاملة" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "الاستعلام عن الطلبات".

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، وموعد الكشف الطبي، ومكان الكشف الطبي.

3. من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

الرقم: 15111

اختر الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

سيقوم الموظف بالرد على استفسارك.

4. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب للتضامن الاجتماعي:

احضر معك بطاقة الرقم القومي.

اطلب من الموظف الاستعلام عن طلبك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال:

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، ونتيجة الكشف الطبي.

2. من خلال تطبيق "الخدمات المتكاملة" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "الاستعلام عن الطلبات".

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب، ونتيجة الكشف الطبي.

3. من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

الرقم: 15111

اختر الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

سيقوم الموظف بالرد على استفسارك.

4. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب للتضامن الاجتماعي:

احضر معك بطاقة الرقم القومي.

اطلب من الموظف الاستعلام عن طلبك.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لحامليه، منها: