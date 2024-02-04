يساعد كارت الخدمات المتكاملة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم المتاح لهم الاستفادة من الكارت ومميزاته، لذلك يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي كي يمكنهم استخراجه والاستفادة منه.

يمكن من خلال التقرير التالي، الوصول إلى الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والتعرف على خطوات وإجراءات استخراج الكارت للفئات المستحقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يتاح الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بعد التقديم للحصول عليه وإجراء الكشف الطبي، لتحديد درجة الاعاقة وشدتها من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا

بعد الدخول على الرابط يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ثم الضغط على كلمة بحث.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يمكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة بعد التقديم لإجراء الكشف الطبي الذي يحدد درجة الاعاقة من خلال لجنة مشكلة لذلك

أول خطوة هي تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من هنا

بعد تسجيل البيانات المطلوبة في الصفحة امامك يتم حفظ البيانات ثم ارسال رسالة لك بتاريخ وموعد الكشف

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل موعد الكشف الطبي بالضغط هنا

يتم تسجيل الرقم القومي ثم الضغط على كلمة بحث

ألوان كارت الخدمات المتكاملة

يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بالألوان التي توضح درجة الإعاقة للشخص ومنها للون الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة واللون الأورجواني يشير للإعاقات البسيطة.

فئات يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة

الإعاقات السمعية

الإعاقات البصرية

الإعاقات السمع بصرية

أصحاب الأمراض المزمنة

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الإعاقات المتعددة (بتر متعدد الأطراف او بتر فى طرف واحد)

الشلل الرباعي

الشلل الدماغي

قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم.

أصحاب أمراض الدم المزمنة

الهيموفيليا

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

طيف التوحد