الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالرقم القومي..الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي والمميزات التي يقدمها هذا الكارت للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يرصدها الدستور في السطور التالية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بعدة طرق مختلفة هى:-

الطريقة الأولى:

  1. قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي: https://moss.gov.eg/
  2. اختر من القائمة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
  3. اضغط على "الاستعلام عن طلبات".
  4. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  5. اضغط على "بحث".
  6. سيظهر لك حالة طلبك، سواء تم قبوله أو رفضه أو قيد المراجعة.

الطريقة الثانية:

  1. قم بزيارة موقع بوابة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg/
  2. ابحث عن خدمة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  3. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  4. اضغط على "بحث".
  5. سيظهر لك حالة طلبك، سواء تم قبوله أو رفضه أو قيد المراجعة.

الطريقة الثالثة:

  1. قم بتحميل تطبيق "الخدمات المتكاملة" من متجر التطبيقات.
  2. افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك.
  3. اختر من القائمة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  5. اضغط على "بحث".
  6. سيظهر لك حالة طلبك، سواء تم قبوله أو رفضه أو قيد المراجعة.

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يوجد طريقتان للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

الطريقة الأولى:

  1. قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي: https://moss.gov.eg/: https://moss.gov.eg/
  2. اختر من القائمة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
  3. اضغط على "الاستعلام عن طلبات".
  4. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  5. اضغط على "بحث".
  6. سيظهر لك حالة طلبك، سواء تم قبوله أو رفضه أو قيد المراجعة.
  7. اضغط على "عرض التفاصيل".
  8. ستجد في التفاصيل نتيجة الكشف الطبي.

الطريقة الثانية:

  1. قم بتحميل تطبيق "الخدمات المتكاملة" من متجر التطبيقات.
  2. افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك.
  3. اختر من القائمة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  5. اضغط على "بحث".
  6. سيظهر لك حالة طلبك، سواء تم قبوله أو رفضه أو قيد المراجعة.
  7. اضغط على "عرض التفاصيل".
  8. ستجد في التفاصيل نتيجة الكشف الطبي.
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خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة:

الجانب المادي:

  • الجمع بين معاشين: يُتيح كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين، وذلك في حال كان المستفيد يتقاضى معاشًا من جهة أخرى.
  • الإعفاء من الضرائب: يحصل حامل الكارت على إعفاء من الضرائب على الدخل، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
  • الإعفاء الجمركي: يُعفى حامل الكارت من الرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة التعويضية.
  • خصومات على الخدمات: يحصل حامل الكارت على خصومات على خدمات النقل والمواصلات، والخدمات الترفيهية والثقافية.

الجانب الاجتماعي:

  • التعليم: يُمكن لحامل الكارت الالتحاق بالمدارس والجامعات دون قيود، والحصول على خدمات الدعم والمساعدة التعليمية.
  • التوظيف: تُخصص نسبة 5% من الوظائف الحكومية لحاملي الكارت، مع توفير برامج التدريب والتأهيل للعمل.
  • السكن: يُمكن لحامل الكارت الحصول على سكن حكومي مُخصص لذوي الإعاقة.
  • الرعاية الصحية: يُمكن لحامل الكارت الحصول على الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية، مع توفير خدمات التأهيل الطبي.

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