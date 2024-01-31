خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يبحث الكثير من الأشخاص حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، خاصة وأن هذه الخدمات تلبي حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على معلومات حول طلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الصحة.

تطبيق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

تحميل تطبيق الخدمات المتكاملة على الهاتف المحمول. فتح التطبيق، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات". إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة. الضغط على زر "بحث".

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

وتأتي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا. الضغط على أيقونة "الخدمات المتكاملة". الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات". إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة. الضغط على زر "بحث".

سيظهر النظام حالة الطلب، سواء كان قيد المراجعة، أو تم رفضه، أو تم قبوله.

إذا كان الطلب قيد المراجعة، فسيتم عرض تاريخ ووقت المراجعة.

إذا تم رفض الطلب، فسيتم عرض سبب الرفض.

إذا تم قبول الطلب، فسيتم عرض رقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتاريخ إصدارها.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة:

تحميل تطبيق الخدمات المتكاملة على الهاتف المحمول. فتح التطبيق، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات". إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة. الضغط على زر "بحث".

سيظهر النظام حالة الطلب، سواء كان قيد المراجعة، أو تم رفضه، أو تم قبوله.

إذا كان الطلب قيد المراجعة، فسيتم عرض تاريخ ووقت المراجعة.

إذا تم رفض الطلب، فسيتم عرض سبب الرفض.

إذا تم قبول الطلب، فسيتم عرض رقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتاريخ إصدارها.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا. الضغط على أيقونة "الخدمات المتكاملة". الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات". إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة. الضغط على زر "بحث".

مميزات كارت الخدمات المتكاملة