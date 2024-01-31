الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من الأشخاص حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، خاصة وأن هذه الخدمات تلبي حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على معلومات حول طلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الصحة.

تطبيق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

  1. تحميل تطبيق الخدمات المتكاملة على الهاتف المحمول.
  2. فتح التطبيق، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
  3. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".
  4. إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة.
  5. الضغط على زر "بحث".

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

وتأتي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  2. الضغط على أيقونة "الخدمات المتكاملة".
  3. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".
  4. إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة.
  5. الضغط على زر "بحث".

سيظهر النظام حالة الطلب، سواء كان قيد المراجعة، أو تم رفضه، أو تم قبوله.

  • إذا كان الطلب قيد المراجعة، فسيتم عرض تاريخ ووقت المراجعة.
  • إذا تم رفض الطلب، فسيتم عرض سبب الرفض.
  • إذا تم قبول الطلب، فسيتم عرض رقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتاريخ إصدارها.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة:

  1. تحميل تطبيق الخدمات المتكاملة على الهاتف المحمول.
  2. فتح التطبيق، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
  3. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".
  4. إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة.
  5. الضغط على زر "بحث".

سيظهر النظام حالة الطلب، سواء كان قيد المراجعة، أو تم رفضه، أو تم قبوله.

  • إذا كان الطلب قيد المراجعة، فسيتم عرض تاريخ ووقت المراجعة.
  • إذا تم رفض الطلب، فسيتم عرض سبب الرفض.
  • إذا تم قبول الطلب، فسيتم عرض رقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتاريخ إصدارها.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024.. تفاصيل

مميزات كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  2. الضغط على أيقونة "الخدمات المتكاملة".
  3. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".
  4. إدخال الرقم القومي للمواطن ذو الإعاقة.
  5. الضغط على زر "بحث".

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • الجمع بين معاشين: يسمح لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة بالجمع بين معاشين، سواء كانا من التأمين الاجتماعي أو من المؤسسات العامة أو الخاصة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين: يحق لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
  • الكشف المجاني في المستشفيات: يحق لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة.
  • الإعفاء من الضرائب: يعفى حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات ووسائل النقل.
  • السكن الملائم: يحق لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية: يعفى حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية.
كارت الخدمات المتكاملة الكشف الطبي للمعاقين ذوي الإعاقة الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى تطبيق الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي وكيفية تغييرها

بأكثر من طريقة.. الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى 2023

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

اليوم.. إجراء قرعة الحج في رأس البر بدمياط

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع "التضامن الاجتماعي"

الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس