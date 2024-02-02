الجمعة 02 فبراير 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث المواطنون عن طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وذلك من فئة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة عبر محركات البحث.

ويُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي 
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الشروط الواجب توافرها للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

اشترطت الدولة المصرية، أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية، كما يجب أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يكون الشخص المتقدم قد تقدم بطلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا .
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها…

- الجمع بين معاشين
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين في الوظائف الحكومية
- الحصول على سكن حكومي مناسب
- الدمج في المدارس والجامعات
- الكشف المجاني في المستشفيات
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية
- تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات

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