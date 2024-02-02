الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء فعاليات ورش العمل لتطوير قدرات مفتشي الهيئة في التفتيش على المصانع

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء السلسلة الأولى من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، والتي استمرت على مدار أسبوعين متتالين بمقر الهيئة بالمنصورية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - مكتب جمهورية مصر العربية  Egypt CO WHO - وذلك لتطوير المهارات الفنية لمفتشي المصانع واطلاعهم على المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

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شهد ختام الفعاليات الختامية لورش العمل والتدريب الميداني، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ود. هدى لانجر، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية، ومن جانب منظمة الصحة العالمية كلًا من د.منى معروف منسق الشئون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية، ود.جوي جوس مستشار منظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد، ود.كريس ستابس مستشار منظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد ود. عدي نصيرات، مسؤول فني  للوصول للأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة المكتب الإقليمي، ود. جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية - مكتب جمهورية مصر العربية.

التفتيش والرقابة على المصانع

وأكدت الدكتور رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية في التنسيق لمثل هذا الحدث الذي يعد ركيزة أساسية في بناء قدرات المفتشين ويؤهلهم لتحقيق أعلى معايير الكفاءة في مجال التفتيش والرقابة على المصانع، ويعزز دور الهيئة الريادي في إحكام المراقبة على آليات التصنيع مما يؤدي إلى رفع كفاءة المنتج المحلي من الصناعات الدوائية ويجعله منافسًا للمنتجات العالمية.

فيما أوضحت د. هدى لانجر، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية، أهمية التعاون بين منظمة الصحة العالمية -مكتب مصر وهيئة الدواء المصرية كإحدى الركائز الأساسية في مجال الرعاية الصحية بمصر، وأشارت إلى دورها الريادي كجهة رقابية على سوق صناعة الدواء.

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جدير بالذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية، قدموا خلال ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، العديد من المحاضرات النظرية والجلسات النقاشية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لعدد من المصانع، وذلك بهدف تقديم محاكاة عملية التفتيش ومراقبة المفتش من الهيئة أثناء عمله لضمان تطابقها مع أحدث المعايير العالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

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الدواء ورش العمل مفتشي المصانع التفتيش على المصانع آليات التصنيع التدريب الميداني الصحة العالمية المهارات الفنية المستجدات العالمية

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