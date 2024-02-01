الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: ندعم الصناعات الطبية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مصرية الصنع لجودتها العالمية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الجناح المخصص لجمهورية مصر العربية في معرض الصحة العربي "آراب هيلث" 2024، والذي يضم عددًا من الشركات المصرية ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024.

الرعاية الصحية تؤكد أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع JCI لتحسين جودة الخدمات الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال تفقده الجناح المصري في معرض آراب هيلث دعم هيئة الرعاية الصحية للصناعات الطبية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مصرية الصنع لما أثبتته من كفاءة وجودة عالمية وسلامة وأمان على صحة المريض المصري.

توطين الصناعات الطبية

وأشار السبكي، إلى أن توطين الصناعات الطبية هدف استراتيجي للقيادة السياسية بالدولة المصرية في سبيل دعم قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الاحتياجات للمواطن المصري، وإتاحة فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر بمجال الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أن الشركات المصرية حازت على ثقة الأسواق الإقليمية والدولية نظرًا لما تتمتع به من خبرات وقدرات وتقنيات وحلول تكنولوجية مبتكرة ترتكز عليها في تطوير الخدمات والمنتجات لكسب ثقة العملاء والتي حققت مكانة كبيرة لتلك الشركات وتعزيز ريادتها عالميًا.

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الرعاية الصحية: تبحث مع رواد الأعمال من الجانبين الفرنسى واليابانى التعاون الطبى بمجال الحلول الرقمية

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024 ينعقد هذا العام تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"، بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من 2000 عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، كما يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية مع أكبر قادة هيئات الصحة والمجموعات والشركات الطبية الرائدة عربيًا وعالميًا، فضلًا عن استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الرعاية الصحية.

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الرعاية الصحية معرض الصحة العربي آراب هيلث المستلزمات الطبية جودة عالمية توطين الصناعات الطبية

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