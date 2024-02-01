الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اتحاد المهن الطيبة يفتح فترة استثنائية لمشروع العلاج.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

أمين عام اتحاد المهن
أمين عام اتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين) عن فتح فترة استثنائية اليوم لمشروع العلاج، مؤكدا أنه بدء من اليوم استقبال الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم وحتى نهاية فبراير 2024.

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وحول الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج، أوضح أنه يتم الإشتراك من خلال المقر الرئيسي بجاردن سيتي أو فرع مدينة نصر بالقاهرة أو فروع المحافظات، وصورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024( صورة إيصال السداد أو بيان خصم من الراتب من جهة العمل )، إضافة إلى صورة حديثة لكل عضو ( يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات )، واثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد.....الخ).

إدراج الأبناء أكثر من 18 عام

أما الأبناء 18 عام فأكثر، أكد أمين عام الاتحاد أنه يجب إرفاق صورة كارنيه الدراسة للأبناء، والإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية، وعند زواج الإبنة خلال العام يتم إبلاغ إدارة المشروع ويدفع العضو فرق الاشتراك.

وأوضح لمن يريد إعادة القيد فى حالة انقطاع الاشتراك لعام واحد أو عدة أعوام يتم دفع رسم اعادة قيد 30% من اجمالى قيمة الاشتراك للعام الجديد فقط.

وأشار إلى أن رسوم الاشتراك للعضو تبدأ من 450 جنية وأقصاها 650 جنية.

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وكان الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية،  الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة، قد أعلن عن وقف التحويلات العلاجية يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر نظرًا للقيام بتحميل أسعار ولوائح المشروع للعام الجديد 2024، على أن يبدأ العمل بإدارة التحويلات اعتبارًا من صباح الإثنين الأول من يناير 2024، وفقا للاشتراكات الجديدة.

 

اتحاد المهن الطيبة فترة استثنائية مشروع العلاج مشروع علاج الأعضاء كارنية النقابة الرقم القومى

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