الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية:تبحث مع رواد الأعمال من الجانبين الفرنسي والياباني التعاون الطبي بمجال الحلول الرقمية

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،

 التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في طاولة مستديرة مع القادة وكبار المسئولين ورواد الأعمال في المؤسسات والجمعيات الوطنية والشركات والمستشفيات والمراكز الطبية الرائدة في مجالات الرعاية الصحية من الجانبين الفرنسي والياباني، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

واستعرض اللقاء، أهم الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وتطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية، وحجم الإنجاز والدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير نماذج الرعاية الصحية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والحوكمة الإكلينيكية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز السياحة العلاجية، وغيرهم الكثير لضمان توفير أفضل خدمة وتكامل الرعاية الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين.

الرعاية الصحية توقع بروتوكول لتدريب مقدمي الخدمة الصحية على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة

وتطرق اللقاء، إلى أن كيف أصبحت مصر تركز على قطاع الرعاية الصحية باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لبلوغ أهدافها التنموية في القطاعات الأخرى، لافتًا إلى المستقبل الكبير الذي ينتظر هذا القطاع والذي يشهد تطورات كبيرة ويمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط.

سبل تبادل الخبرات

وتناول اللقاء، بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتبادل الطبي بين الجانب المصري وكل من الجانبين الفرنسي والياباني في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والحلول الرقمية والافتراضية والمبتكرة للرعاية الصحية وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه نهتم بتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة في الرعاية الصحية دوليًا وإقليميًا وعربيًا لضمان تحقيق أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وكافة المتعاملين ومطابقتها للمعايير العالمية.

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الرعاية الصحية تشارك في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2024"

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أمامنا مستقبل كبير وواعد لقطاع الرعاية الصحية في مصر ونظام التأمين الصحي الشامل أتاح فرص غير متناهية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار الصحي في مصر، وقدم حلول عصرية من شأنها تعزيز نوعية الحياة وتحسين قطاع الرعاية الصحية وتكامل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين.

قوة العلاقات المصرية الفرنسية والمصرية اليابانية

وأكد السبكي، قوة العلاقات المصرية الفرنسية والمصرية اليابانية متابعًا نسعى لبناء شراكات قوية واستراتيجية مستدامة في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز مسيرة النمو والازدهار في مصر وتعزيز ريادتها إقليميا وعالميًا ومؤكدًا مزيد من التعاون مع مختلف الدول الفترة القادمة.

ومن جانبهما، أعرب الجانبين الفرنسي والياباني عن كامل استعدادهما لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون مع مصر، في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية، وتطوير النظم الصحية، والخدمات والرعاية الصحية المتقدمة، والتشغيل والإدارة الحديثة للمستشفيات، وتكامل الدوائر الصحية والأنظمة الإلكترونية، وغيرهم الكثير، مؤكدين أن مصر أصبحت وجهة جاذبة ومستدامة للرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024 ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"، بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من 2000 عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، كما يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية مع أكبر قادة هيئات الصحة والمجموعات والشركات الطبية الرائدة عربيًا وعالميًا.

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الرعاية الصحية آراب هيلث 2024 التبادل الطبي الحلول الرقمية السياحة العلاجية التجارب الناجحة التأمين الصحي الشامل

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