الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تُطلق برنامجًا تدريبيًا حول ممارسات التصنيع الجيدة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل ببرنامج تدريبي خاص بالممارسات الجيدة للتصنيع (المستوى الأساسي).

وقالت إن البرنامج يهدف إلى التعريف بمبادئ اشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية؛ طبقا لأحدث المراجع العالمية، وبما يتماشى مع المعايير والإرشادات العالمية الخاصة بمبادىءالتصنيع الجيد مقدمة للصيادلة حديثى التخرج وحديثى التعيين بمصانع الادوية.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم الإثنين الموافق 5 فبراير، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، البرنامج التدريبى مقدم للصيادلة بمصانع الأدوية.

برنامج تدريبى

ويبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعةوالنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

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وقالت إنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية​​، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب جمهورية مصر العربية CO Egypt ‏WHO، عن بدء سلسلة من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، للعمل على تطوير الأداء المهني  لمفتشي المصانع واطلاعهم على المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

التدريب الميداني

وشهد انطلاق ورش العمل والتدريب الميداني، للعاملين بهيئة الدواء المصرية، بمقر الهيئة بالمنصورية، د. رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ود.مني معروف منسق الشؤون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية، ود.جوي جوس المستشار لمنظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد، ود.كريس ستابس المستشار لمنظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد.

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يتضمن التدريب جزء من الموضوعات ذات الصلة بالتفتيش على  مصانع المستحضرات الطبية والادوية كما يتضمن جزء آخر ميدانيا في المصانع عن طريق محاكاة عملية التفتيش ومراقبة المفتش من الهيئة أثناء عمله لضمان تطابقه مع احدث المعايير العالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير  كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع وسلسلة التصنيع وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

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