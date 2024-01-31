الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطفولة والأمومة: ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم على هامش معرض الكتاب

جانب من ورشة عمل
جانب من ورشة عمل لتوعية الأطفال معرض الكتاب

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم، حيث شارك فيها 160 طفلا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

شملت الورشة، التي نُظمت خصيصًا لأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، توعية الأطفال بأهم حقوقهم المكفولة لهم وفقًا للدستور المصري، مثل الرعاية الصحية والأسرية، والتغذية الأساسية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، إضافةً إلى حقهم في المشاركة الفعّالة والتعليم الإلزامي، كما تم التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبرامج تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دور الدولة في رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

خط نجدة الطفل 16000

تضمنت الورشة أيضًا عرضًا لدور خط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال المعرضين للخطر، من خلال توظيف بعض الألعاب الترفيهية، وشارك في الورشة 160 طفلًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال على هامش معرض القاهرة الدولي

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، الذي يعد من أبرز معارض الكتاب في الشرق الأوسط، والذي يقام فعالياته في الفترة من ٢٥ يناير وحتي ٦ فبراير تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

وفى سياق متصل، يستمر المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ العديد من الفاعليات والأنشطة التوعوية للأطفال وأسرهم، وذلك على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

txt

الطفولة والأمومة: تقديم استشارات نفسية مجانية وخدمات توعوية بأساليب التربية الإيجابية بمعرض الكتاب

وفي هذا الإطار نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشتي عمل للأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "اعرف حقك" استهدفت 260 طفلا، هدفت إلى توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والقانون بشكل مبسط من خلال بعض الألعاب والرسوم.

كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى للتوعية بالخدمات المقدمة من نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت 100 طفل من الأطفال المترددين على المعرض، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل للأطفال ذوي الإعاقة استهدفت 40 طفلا بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.  

جانب من ورشة عمل لتوعية الأطفال معرض الكتاب
جانب من ورشة عمل لتوعية الأطفال معرض الكتاب
جانب من ورشة عمل لتوعية الأطفال معرض الكتاب
جانب من ورشة عمل لتوعية الأطفال معرض الكتاب
القومى للطفولة والامومة بلان انترناشيونال ورشه عمل توعية الأطفال الرعاية الصحية

مواد متعلقة

"الصحة": 4 نصائح للوقاية من أمراض الشتاء "انفوجراف"

هيئة الدواء تُطلق برنامجًا تدريبيًا حول ممارسات التصنيع الجيدة

الصحة: إدراج مسح مرض الكبد الدهنى ضمن مسوحات الأمراض غير السارية خلال 2024

الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال على هامش معرض القاهرة الدولي

الرعاية الصحية: بروتوكولات تعاون لدعم السياحة العلاجية.. وتكشف مقومات مصر لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالميًا

الرعاية الصحية توقع بروتوكول لتدريب مقدمي الخدمة الصحية على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة

الصحة تبحث مع "الإمارات" تعزيز التعاون فى مجال البحوث الصحية وبحوث الجينوم وصناعات الأدوية

بدء فعاليات ورش العمل لتطوير قدرات مفتشى مصانع المستحضرات الطبية

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"