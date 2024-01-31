الطفولة والأمومة: ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم على هامش معرض الكتاب

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم، حيث شارك فيها 160 طفلا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

شملت الورشة، التي نُظمت خصيصًا لأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، توعية الأطفال بأهم حقوقهم المكفولة لهم وفقًا للدستور المصري، مثل الرعاية الصحية والأسرية، والتغذية الأساسية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، إضافةً إلى حقهم في المشاركة الفعّالة والتعليم الإلزامي، كما تم التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبرامج تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دور الدولة في رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

خط نجدة الطفل 16000

تضمنت الورشة أيضًا عرضًا لدور خط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال المعرضين للخطر، من خلال توظيف بعض الألعاب الترفيهية، وشارك في الورشة 160 طفلًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، الذي يعد من أبرز معارض الكتاب في الشرق الأوسط، والذي يقام فعالياته في الفترة من ٢٥ يناير وحتي ٦ فبراير تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

وفى سياق متصل، يستمر المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ العديد من الفاعليات والأنشطة التوعوية للأطفال وأسرهم، وذلك على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وفي هذا الإطار نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشتي عمل للأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "اعرف حقك" استهدفت 260 طفلا، هدفت إلى توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والقانون بشكل مبسط من خلال بعض الألعاب والرسوم.

كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى للتوعية بالخدمات المقدمة من نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت 100 طفل من الأطفال المترددين على المعرض، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل للأطفال ذوي الإعاقة استهدفت 40 طفلا بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

جانب من ورشة عمل لتوعية الأطفال معرض الكتاب