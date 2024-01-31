"الصحة": 4 نصائح للوقاية من أمراض الشتاء "انفوجراف"

قدمت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح للوقاية من أمراض الشتاء، وذلك فى “انفوجراف” نشرته غبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت الوزارة إن تلك النصائح تتضمن…

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- إلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور استخدامها.

- تشجيع ارتداء الكمامة خلال مواسم تفشي الأمراض.

- غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بعد السعال أو العطس.

ترصد مرض الإنفلونزا الموسمية

وكان "الدستور" قد حصل على أحدث تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان عن الموقف الحالي لترصد مرض الإنفلونزا الموسمية خلال نهاية العام الماضى وبداية عام 2024.

وكشف التقرير أنه بحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن نشاط الإنفلونزا في التزايد عالميًا مع الإبلاغ عن زيادة النشاط في نصف الكرة الشمالي، أما بالنسبة للموقف القومي لترصد الإنفلونزا بجمهورية مصر العربية، فإن عدد العينات التي تم فحصها خلال الأسبوعين 49-50 لعام 2023 بلغت 1350 عينة من كل برامج ترصد الإنفلونزا على المستوى القومي.

وأكد التقرير أن نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية في الأسبوعين 49-50 على المستوى المحلى يزيد على المعدل العالمي، كما أن نتائج الفحص الفيروسي من كل البرامج تشير إلى أن نسبة الإيجابية للإنفلونزا في الأمراض التنفسية الحادة هذه الفترة تقل عن نسبة الأسبوعين السابقين 47-48 من عام 2023، حيث كانت نسبة الإيجابية 19.6% من العينات المفحوصة.

علاج فيروس كورونا

وقى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستمرار فى علاج فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة بالبرتوكول العلاجى المحدث فى نسخته السابعة، حيث أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يستلزم تغير برتوكول العلاج.

وأكدت الوزارة أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة او مختلفة عن الاعراض السابقة للمتحور أو ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير.