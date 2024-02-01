الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تهنئ الدكتور نعمة عابد بتكليفه ممثلًا لمنظمة الصحة العالمية الجديد فى مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت وزارة الصحة والسكان، الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر خلفًا للدكتورة نعيمة القصير، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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واستهلت الوزارة الاجتماع بتهنئة الدكتور نعمة سعيد، على توليه هذا المنصب الهام، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهتمه المُكلف بها، كما قدم الشكر للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر السابقة، على مجهوداتها وتعاونها المثمر مع الوزارة خلال الفترة السابقة، والتى لم تدخر جهدًا فى دعم المنظومة الصحية بمصر في مختلف المجالات.

سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة من خلال خطط عمل محددة ومتكاملة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر مع قطاعات الوزارة المختلفة.

وأشار "عبدالغفار"، الى أنه خلال اللقاء تم استعراض أهم الملفات ذات التعاون المشترك وشملت ملف الصحة الواحدة، وملف تنظيم الأسرة، وكذلك الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والتي حققت فيها مصر نجاحًا ملموسًا من خلال تفعيل منظومة ترصد وتقييم بالمستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة.

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المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

من جانبه، وجه الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على تعاونه الدائم مع المنظمة، وأشاد بنجاح مصر في العديد من الملفات الصحية ومن أهمها حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي، وأيضًا المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأضاف الدكتور نعمة سعيد، أن وزارة الصحة والسكان تسير بخطى ثابتة، ودعا إلى عقد لقاءات دورية بمعدل ربع سنوي، لتقييم ما تم إنجازه، والعمل على تطوير الاستراتيجيات المُحدثة وفقًا لخريطة العمل الصحية.

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