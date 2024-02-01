الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة بمحافظات الجمهورية

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، إتاحة خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور احمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على أهمية توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد "جهار" من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول علي خدمات صحية آمنة وذات جودة.

الخرائط التفصيلية المتاحة

وأضاف أن الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة من: وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أن هذه الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفقا لمستجدات عملية الاعتماد.

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يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد اعتمدت حتي الآن  ٣٠٦ من المنشآت الصحية موزعة علي ١٧ محافظة من محافظات مصر، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

متطلبات الاعتماد المبدئي

وفى سياق أخر، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التدريبي الأول "متطلبات الاعتماد المبدئي" بالتنسيق مع الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وذلك على مدى ٣ أيام بمستشفى الأطفال الجامعي، وبمشاركة ٢٠٠ متدرب، وحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية "بجهار"، وعدد من القيادات ومديري المستشفيات والادارات بالجامعة.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يمثل الخطوة الأولى في طريق اعتماد المستشفيات الجامعية بالمنصورة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان توفير خدمات صحية وعلاجية آمنة، مشيرا إلى الدور  الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة المنصورة بتقديمها خدمات صحية متنوعة  بمختلف التخصصات لقطاع عريض من المرضى بما يستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار".

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وأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حريصة على نشر ثقافة الجودة من خلال تعزيز البرامج التدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية  لفهم معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من "الاسكوا"، وتطبيقها بالاسلوب الأمثل، بما يسهم في  تحسين مهارات وأداء الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وضمان الالتزام بتطبيق ممارسات آمنة وفعالة في تقديم الخدمات الطبية.

الرقابة الصحية خرائط تفصيلية لمنشآت الطبية المعتمدة نظم المعلومات الجغرافية جودة الصحة الخدمات الصحية

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