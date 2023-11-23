الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد المهن الطبية تصدر 7 قرارات بشأن مشروع علاج الأطباء

اتحاد نقابات المهن
اتحاد نقابات المهن الطبية

أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات “الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، والأطباء البيطريين”، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأطباء، والتجديد والإضافة.
وأوضح الاتحاد أنّ الاشتراك في مشروع علاج الأطباء يبدأ من اليوم الخميس حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنّ المشروع قد يعلن عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024، عبر منصاته الإلكترونية.

اتحاد نقابات المهن الطبية يعلن عن الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس

قرارات اتحاد نقابات المهن الطبية

من جانبه، أكّد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء، اتخاذ مجلس الاتحاد حزمة من القرارات المهمة في جلساته الأخيرة، وذلك تزامنًا مع إعلان بدء فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024 والتي تمثلت في…
- تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه، أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، شرط بلوغ العضو الأصلي لسن السبعين أولا.
- احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة، وليس من تاريخ التخرج.
- السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة، شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
- الأبناء الذكور من ذوي الهمم “شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي”.
- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.
- استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا، من قيمة الاشتراك بالمشروع.
- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عامًا إلى 500 جنيه فقط.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قدم مجموعة من الإعانات المختلفة لأعضائه، ومن بين تلك الإعانات إعانة استثنائية للمساهمة في مصاريف المدارس والجامعات، ويتيح الاتحاد أمام أعضائه التقدم بطلب تلك الإعانة الاستثنائية بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي 2023/2024.

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