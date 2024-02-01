الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية:بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات في أدلة العمل الطبية وتعزيز جودة الرعاية الإكلينيكية

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة لويز كاسكلي، المديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين هيئة الرعاية ومجموعة ACHS، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث" 2024.

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ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة كارين لوكسفورد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACHS الأسترالية، ممثلًا عن المجموعة، كما حضر التوقيع عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلي مجموعة ACHS الأسترالية.

تبادل الخبرات

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات مع مجموعة ACHS الأسترالية الدولية في تطبيق أحدث أدلة العمل الطبية وتعزيز جودة الرعاية الإكلينيكية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى توفير منح وبعثات تعليمية للكوادر الصحية العاملين في تلك المنشآت، وبحث فرص تعزيز السياحة العلاجية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة ACHS الأسترالية بهدف استمرار تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر والارتقاء بجودة الخدمات إلى أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء خلال المرحلة الأولى في التعاون بمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، بالإضافة إلى مجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة في بورسعيد.

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وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته يتوقيع بروتوكول التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة ACHS الأسترالية الدولية، وتابع السبكي: أنه نسعى لتحقيق تطوير شامل في قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز التعاون مع دول العالم للاستفادة من الخبرات المتقدمة في الرعاية الصحية وتطبيق أحدث الممارسات العالمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة لويز كاسكلي، المديرة التنفيذية لمجموعة ACHS الأسترالية الدولية، عن سعادتهما لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدة أن التعاون مع الهيئة ستكون على رأس أولويات المجموعة خلال الفترة القادمة، وتابعت: أن هيئة الرعاية الصحية أحدثت تحولًا نوعيًا في قطاع الرعاية الصحية المصري غير مسبوق عالميًا، وبخاصة في عمليات تطوير الخدمات الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وتعزيز مبدأ الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وغيرهم الكثير مما أثر إيجابًا وسرَّع من عملية تطور الخدمات الطبية في قطاع الرعاية الصحية المصري وريادته عالميًا.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024 يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
الرعاية الصحية مؤتمر الصحة العربي آراب هيلث أدلة العمل الطبية جودة الرعاية الإكلينيكية بعثات تعليمية

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