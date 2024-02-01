الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تؤكد أهمية رقمنة خدمات الرعاية الصحية والتدريب المستمر

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة جنرال إليكتريك، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

ووقع البروتوكول، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير لمنطقة شمال شرق إفريقيا، ممثلًا عن الشركة، كما حضر التوقيع عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثلي شركة جنرال إليكتريك هيلث كير السيد فاسيليز ساكاس، المدير الإقليمي للحلول المتكاملة في الشركة، والمهندس محمد عيد، مدير المشروعات الاستراتيجية لمنطقة شمال شرق إفريقيا في الشركة.

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وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إليكتريك هيلث كير العالمية، موضحًا أنه تشمل المذكرة التعاون لتأسيس مسار طبي متخصص في علاج أمراض القلب، والوصول إلى أحدث التقنيات والممارسات في مجال الرعاية الصحية وعلاج الأمراض بشكل أكثر دقة وفاعلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات رقمنة الخدمات وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وبناء قدرات الكوادر الصحية من خلال برامج تدريبية متطورة، ودراسة أفضل نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

سبل تبادل الخبرات

أكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية مع مختلف القطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جنرال إليكتريك تماشيًا مع رؤية الهيئة وأهدافها نحو تحقيق رعاية صحية متميزة ومستدامة، وتحسين تجربة المرضى، وتعزيز صحة المجتمع، من خلال شراكات استراتيجية مثل هذه تعكس الهيئة التزامًا قويًا بتحقيق هذه الرؤية وتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل كامل.

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 تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
الرعاية الصحية مؤتمر الصحة العربي آراب هيلث مسار طبي تبادل الخبرات مجالات رقمنة الخدمات القدرات الصحية

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