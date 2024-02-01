"الطفولة والأمومة" و"مجلس ذوي الإعاقة" ينظمان ورشة عمل للأطفال على هامش معرض الكتاب

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل للأطفال المترددين على المعرض، هدفت ورشة العمل إلى التوعية بالمساوة بين الأطفال وعدم التميز وتقبل الآخر، والتوعية بأهم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما تضمنت ورشة العمل التعريف بدور خط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال المعرضين للخطر وذلك من خلال توظيف بعض الألعاب الترفيهية، وشارك في ورشة العمل 100 طفل من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ورشة عمل لتوعية الأطفال

وفى سياق متصل، نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم، وذلك بمشاركة 160 طفل من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب،

وشملت الورشة التي نُظمت خصيصًا لأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، توعية الأطفال بأهم حقوقهم المكفولة لهم وفقًا للدستور المصري، مثل الرعاية الصحية والأسرية، والتغذية الأساسية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، إضافةً إلى حقهم في المشاركة الفعّالة والتعليم الإلزامي. كما تم التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبرامج تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دور الدولة في رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

دور خط نجدة الطفل

كما تضمنت الورشة أيضًا عرضًا لدور خط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال المعرضين للخطر، من خلال توظيف بعض الألعاب الترفيهية، وشارك في الورشة 160 طفلًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، الذي يعد من أبرز معارض الكتاب في الشرق الاوسط، والذي يقام فعالياته في الفترة من ٢٥ يناير وحتي ٦ فبراير تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"