الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثير من المواطنين حول كل ما يخص كارت الخدمات المتكاملة من استعلام بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي ومميزات الكارت، خاصة وأن هذا الكارت يقدم لحامله من ذوي الإعاقة العديد من الخدمات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
النقر على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
النقر على استعلام طلبات.
كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقم.
النقر على خانة بحث.
الشروط الواجب توافرها للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أن يكون الشخص المتقدم قد تقدم بطلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة

يمكن أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق الخدمات المتكاملة من متجر التطبيقات.
  • فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
  • النقر على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.
  • كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقم.
  • النقر على خانة بحث.

الشروط الواجب توافرها للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال التطبيق

  • أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أن يكون الشخص المتقدم قد تقدم بطلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
  • أن يكون الشخص المتقدم قد سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

  1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. النقر على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  3. النقر على استعلام طلبات.
  4. كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقم.
  5. النقر على خانة بحث.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى


مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • الجمع بين معاشين
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين في الوظائف الحكومية
  • الحصول على سكن حكومي مناسب
  • الدمج في المدارس والجامعات
  • الكشف المجاني في المستشفيات
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية
  • تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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