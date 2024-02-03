السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

وزارة الهجرة وشئون
وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا توضيحيا على ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصرى.

تحويلات المصريين 

وأوضح البيان أنه سبق وأن صرحت وزيرة الدولة للهجرة، ردًا على مقترح مشابه، بأن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، مؤكدة: "التحويلات ملك المصريين بالخارج".

كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

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