الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم

الهجرة تعلن للمصريين بالكويت عن موافقة وزارة الداخلية على طلبها تجديد جوازات السفر

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة

 تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وفي ظل التعليمات التي تقضي بالسماح بتجديد جوازات السفر لمدة عام للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتعارض ذلك مع قواعد استخراج الإقامة الخاصة بهم بدولة الكويت الشقيقة، فقد قامت وزارة الهجرة باستطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن الالتماسات التي تقدم بها المواطنين المصريين في دولة الكويت الشقيقة، ومدى الاستجابة لها.

وقد أعربت وزارة الهجرة عن كامل التقدير لوزارة الداخلية لموافقتها الفورية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة، استجابة ودعم للمصريين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيلا عليهم. وهو ما يشير إلى مدى التنسيق الكبير بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل تقديم الدعم الكامل للمصريين في كافة دول العالم.

ومن جانبها، وجهت  الهجرة، الشكر إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المستمر وحل مشكلة المواطنين المصريين المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، مشددة على أن الدولة المصرية لن تتوان في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين للمصريين في الخارج، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي لهذا الملف اهتماما كبيرا، منوهة بأن استراتيجية وزارة الهجرة قائمة على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن مع تقديم الدعم وحماية مصالحهم بالخارج وحل مشاكلهم.

كما أكدت  الهجرة أن الوزارة مستمرة في دعمها لجميع الجاليات المصرية في الخارج، وتلبية احتياجات كافة المصريين في الخارج، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج والتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج، مبينة أن هذا يأتي ضمن التوجيهات الرئاسية التي تضع ملف المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وإعمال استراتيجية التواصل المستدام وحل جميع المشكلات والأزمات التي تواجههم.

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