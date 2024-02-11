الخميس.. "التضامن" تصرف تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس المقبل، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشكلت وزارة التضامن، غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف فى مختلف المحافظات، موضحة أنه تمت زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيـه، وتبلغ موازنة الدعم 36 مليار جنيه، منهم 11 مليون سيدة، و720 ألفًا من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

ووضعت وزارة التضامن، عدة شروط لاستمرار صرف الدعم، هي:

- ضرورة الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

-الحضور الإلزامي للأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

- عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.