"التضامن": 5 آلاف متطوع يشاركون في حملة "هنوصلك" لدعم ذوي الإعاقة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة “هنوصلك” تواصل فعالياتها على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.

5 آلاف متطوع

أكدت الوزارة، أن الحملة نفذت 1081 زيارة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة، وعمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

أشارت إلى أن الحملة تستهدف مساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة، لاستخراج بطاقاتهم وتوفير خدمات الاستعلام وتسجيل طلباتهم في الحصول علي أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، حيث تم استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم توفير خدماتها لما يقرب من 60 ألف مواطن، تم تسجيل حوالي 12 ألف مواطن على منظومة الخدمات.

الجهود كاملة في المحافظات

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء المرحلة التجريبية، أغسطس الماضي، وذلك في محافظات" القاهرة -الجيزة - القليوبية، الاسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الاسماعيلية، السويس، قنا، سوهاج"، على أن يتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وتعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كل مراكز وقرى مصر من خلال الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة، وفي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.

وأوضحت أنه يوجد 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة يحصل عليها من يثيت إعاقته.