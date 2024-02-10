"التضامن" تتعامل مع 1853 حالة "بلا مأوى" خلال أسبوعين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استكمال فريق التدخل السريع حملاته لمواجهة الطقس البارد فى مختلف محافظات الجمهورية، وتعامل مع 1853 حالة لإغاثة الأشخاص بلا مأوى خلال أسبوعين.

وأضافت أن الفريق يتعامل مع البلاغات من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأطفال وكبار بلا مأوى والحالات الإنسانية، لافتة إلى أن التدخل يتم في إطار المهنية وآليات التعامل، خاصة مع الحالات بلا مأوى، التي غالبا ما تمزج بين احتياجها العديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

“التدخل السريع” يستجيب بسرعة للبلاغات

أما عن البلاغات، فأشارت إلى أن الفريق يستجيب بسرعة بالغة من خلال الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.