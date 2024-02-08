الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تلتقى وزيرة الأسرة بتركيا على هامش فعاليات "المنتدى العربى للتنمية"

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الدورة "43" لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، وذلك على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة.
 
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية للأطفال والمرأة وذوي الإعاقة، وكبار السن خاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة والخدمات المقدمة، كما تمت مناقشة إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية.
 

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كما شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقطاع التمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون في مجال الحرف اليدوية والتسويق عبر الإنترنت، ما يعود بالفائدة على المنتجين، وتنظم معرض للحرف اليدوية يعرض المنتجات التراثية في كلا البلدين.

هذا وقد أشادت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا  بجهود الهلال المصري فيما يقدمه من جهود لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، وكذلك تعاونه مع نظيره التركي، متقدمة كذلك بالشكر للدولة المصرية لدعمها تركيا خلال أحداث الزلزال الذي ضرب تركيا العام الماضي.

كما تناول اللقاء استعراض البرامج الوقائية التركية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تقديمهم الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي للأطفال الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية.

 
وكانت قد شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة "43" لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في افتتاح فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وحضور  السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومريم المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والوزراء ورؤساء الوفود العربية والدولية.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي الشؤون الاجتماعية العرب تركيا الدوحة

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