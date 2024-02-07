ارتفعت من 86 إلى 400 مليار.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات

قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل أكثر من مرة لمد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد عوض أن قيمة صرف المعاشات فى ٢٠١٤ كانت حوالي ٨٦ مليار جنيه، حتى وصلت إلى ٣٨٠ مليار فى العلم المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن تصل فى العام المالي الحالي ٤٠٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس وجه فى أكتوبر ٢٠٢٢ بمنحة استثنائية لأصحاب المعاشات بلغت قيمتها ٣٠٠ جنيه، ثم قرر تبكير المعاشات فى أبريل ٢٠٢٣، وفى شهر أكتوبر ٢٠٢٣ تم اقرار منحة أخرى قيمتها ٣٠٠ جنيه، ثم التبكير الحالي للمعاشات والمقرر صرفها فى مارس المقبل.