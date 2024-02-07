الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمال عوض: 22 مليار جنيه قيمة تبكير المعاشات لـ4 أشهر

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن تكلفة تبكير زيادة المعاشات والمقرر صرفها بداية من مارس بدلًا من يوليو بنسبة ١٥% وفقًا لقرار الرئيس تصل إلى ٢٢ مليار جنيه عن ٤ أشهر هى: مارس، أبريل، مايو، ويوليو تتحملها الهيئة. 

قانون

وأضاف عوض، أن الهيئة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون هذه الزيادة التي قررها الرئيس، وستبذل الهيئة قصارى جهدها لإنجازه حتى يتم رفعه لمجلس الوزراء، ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيدًا لصرف الزيادة فى الأول من مارس المقبل.

من خلال المنافذ.. بدء صرف معاشات فبراير على مستوى الجمهورية

جمال عوض رئيس هيئة التأمينات المعاشات الهيئة زيادة المعاشات

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