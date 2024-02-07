جمال عوض: 22 مليار جنيه قيمة تبكير المعاشات لـ4 أشهر

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن تكلفة تبكير زيادة المعاشات والمقرر صرفها بداية من مارس بدلًا من يوليو بنسبة ١٥% وفقًا لقرار الرئيس تصل إلى ٢٢ مليار جنيه عن ٤ أشهر هى: مارس، أبريل، مايو، ويوليو تتحملها الهيئة.

قانون

وأضاف عوض، أن الهيئة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون هذه الزيادة التي قررها الرئيس، وستبذل الهيئة قصارى جهدها لإنجازه حتى يتم رفعه لمجلس الوزراء، ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيدًا لصرف الزيادة فى الأول من مارس المقبل.