التضامن تستعد لمشاركة كبار السن في برنامج "العباقرة" لأول مرة في موسمه الجديد

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي بدء فعاليات تقييم كبار السن المرشحين للاشتراك بحلقات برنامج "العباقرة" في موسمه الجديد، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج.

وقد تمت المرحلة الأولي من التقييمات بمشاركة 46 مسنا ومسنة من إجمالي 68 مسنا تقدموا للاشتراك بالبرنامج على مستوى 8 محافظات تشمل "القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وبورسعيد، والشرقية، والإسماعيلية، ودمياط، والقليوبية"، وذلك بحضور كل من الأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمود شعبان مدير عام إدارة المسنين.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب الاشتراك أمام كبار السن بدور وأندية المسنين على مستوى الجمهورية، وذلك وفق عدد من المعايير التي تم وضعها بشفافية وعدالة، والتي تشمل أن يكون المشارك لائق صحيًا وفكريًا، ولديه قدر من الثقافة العامة والمعلومات التي تسمح له أن يتفاعل ويندمج مع نظرائه في البرنامج.

وستقوم الإدارة العامة لرعاية المسنين بعمل جلسات إعداد مهني واجتماعي، وتهيئتهم علميًا ونفسيًا للتسجيل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث إن اشتراك المسنين ببرنامج العباقرة يعد الأول من نوعه هذا العام.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اشتراك فئة كبار السن ببرنامج العباقرة يهدف إلى دمجهم اجتماعيًا، وهم فئة من الفئات العمرية في المجتمع التي يمكن الاستفادة من خبراتها، بالإضافة إلى تسويق رسالة اجتماعية بأن كبار السن لديهم من العطاء الذي يجب الاستفادة منه، وأن لهم حق المشاركة في الأنشطة والبرامج وفي المجتمع بشكل عام، وتحسين الصورة الذهنية لكبار السن بصفة خاصة لدى الشباب، وتشجيع المسنين على التطوع في العمل المجتمعي.

ويعد ملف كبار السن من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرتي "الحياة أمل" و"العمر الذهبي" لرعاية المسنين، وتقديم الخدمات المختلفة لهم من خدمات ترفيهية وثقافية عن طريق تنظيم رحلات لكبار السن من أندية ودور المسنين، والمشاركة بالندوات الثقافية، كما أن هناك خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية بمشاركة المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، هذا بالإضافة إلى خدمات الدعم النقدي التي تتكلف 3،4 مليار جنيه سنويًا، وتحمل مسئولية مجانية المواصلات العامة لمن بلغوا 70 سنة فأكثر و50% خصم لمن بلغوا 65 سنة فأكثر، هذا بالإضافة إلى خدمات الرعاية المقدمة في المؤسسات الاجتماعية المنتشرة بجميع المحافظات، حيث بلغ عدد دور المسنين 174 دارًا تقدم خدماتها لعدد 4،500 مسنا ومسنة، كما يوجد 191 نادي مسن يحوي 56 ألف عضو.

ومن الجدير بالذكر أن "برنامج العباقرة" هو برنامج مسابقات تليفزيوني يذاع على قناة القاهرة والناس ويقدمه الكاتب عصام يوسف ومن إخراج ميلاد أبي رعد، وانطلق البرنامج عام 2016 بأكثر من نسخة، والوزارة كانت حريصة على بناء شراكة مع البرنامج فيما يخص "العباقرة... قادرون باختلاف" والذي استهدف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة لأكثر من عام اعترافًا بحقهم في المساهمة في الأنشطة المستحقة لغير ذوي الإعاقة.