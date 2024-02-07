طلعت عبد القوي: زيادة فصول محو الأمية والمشروعات المتناهية الصغر للحد من الزيادة السكانية

ثمن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة لحفظ الأمن والأمان.



جاء ذلك خلال حضور مؤتمر " نحو تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015- 2030 والمعدلة 2024- 2030، بمحافظة شمال سيناء.

وأشاد عبد القوي، بالاستقرار الأمني الكامل داخل وخارج محافظة شمال سيناء، كما اشاد بالمشروعات التنموية التي يتم العمل فيها حاليا.



وأشار إلى أن المؤتمر قد شهد مناقشة القضية السكانية بكافة أبعادها، خاصة تدنى خصائص السكان وسوء توزيعهم، كما تم مناقشة فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والتوسع في القوافل التوعية، وزيادة عدد فصول محو الأمية، ايضا التوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمواجهة مشكلة البطالة، كما تم مناقشة التوسع فى مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى دعم عملية التنسيق بين الجهات والهيئات المعنية بالقضية السكانية لتوحيد الجهود.