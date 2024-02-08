الهلال الأحمر: إنشاء 250 خيمة لإيواء النازحين بخان يونس فى غزة

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إنشاء 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت الهلال عبر موقعها الإلكتروني، أن الخيام تأتي استكمالًا للجهود الإغاثية بين الهلال المصري ونظيره الفلسطيني لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بقطاع غزة والنازحين بمخيم المواصي.

وأوضحت أنه يتم مرافقة فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بالهلال الأحمر لعدد من المصابين ومرافقيهم أثناء نقلهم إلى مطار العريش وتجهيزهم للنقل جوًا إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلة العلاج.

ولفتت إلى أن الفريق يعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية، بجانب تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المصابين، والتي تعمل وبشكل كبير على تحسين الحالة النفسية لهم.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، إن الجمعية لها 112 عامًا من العطاء والخبرة، تمثل قلب الإنسانية في مصر، ومساهماتها وقيمتها وشارتها لها قيمة محلية وإقليمية ودولية، ولطالما كانت الهلال الأحمر المصري منارة للأمل ومحورًا أساسيًا للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة في الأزمات والكوارث، ومؤثرًا حقيقيًا في سلامة وأمن وجودة حياة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، لتصبح مرنة قادرة على مواجهة تحديات العيش في أوقات عثرة تخترق فيها المواثيق والمعاهدات الدولية وتنتهك فيها حقوق الإنسان مثلما يحدث في أحداث غزة العصيبة.