"القومية للتأمين الاجتماعي" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات فبراير 2024

تعكف الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، على إعداد قانون لتطبيق الزيادة التى وجهه بها رئيس الجمهورية، لاصحاب المعاشات بنسبة 15%، تمهيدًا لبدء تطبيق زيادة المعاشات فبراير 2024.

موعد تطبيق زيادة المعاشات فبراير 2024

وأكدت الهيئة أنه بمجرد الانتهاء من القانون سيتم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، وبدء الصرف بداية من مارس المقبل من خلال 9 آلاف و566 منفذا.

وأشارت الهيئة الى أن تكلفة تبكير المعاشات عن 4 شهور مارس، أبريل، مايو، يوليو تبلغ 22 مليار جنيه تتحملها الهيئة، موضحة أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86 مليار جنيه في 2014 إلى 380 مليار في العام المالي 2022 - 2023، ومن المتوقع أن تصل فى العام المالي الحالى لـ400 مليار جنيه.

ولفتت الهيئة الى أن عدد المستفيدين من قرار الرئيس 11.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المؤمن عليهم 13 مليونًا و477 ألفًا حتى يناير الماضي.

استمرار صرف معاشات شهر فبراير 2024

وتواصل الهيئة القومية، صرف معاشات فبراير الجاري لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، من المنافذ المنتشرة بالمحافظات ومنها، البريد المصري، البنوك والمحافظ الإلكترونية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، الهواتف المحمولة، بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة منافذ فوري وكارت ميزة.

مزايا لأصحاب المعاشات

أما عن المزايا التى يحصل عليها أصحاب المعاشات، أكدت الهيئة أنه وفقا للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019 يشمل نظام التأمينات الاجتماعية على عدة خدمات لأصحاب المعاشات.

وأكدت الهيئة أن هذه الرعاية تضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، علاوة على تأمين إصابات العمل، تأمين المرض والبطالة.