الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المالية: نعكف على صياغة مشروع قانون زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور

وزارة المالية
وزارة المالية

كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، عن تفاصيل  الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحزمة تضمنت 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، موضحًا أن 5 ملايين أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة".

وقال، إن الحزمة تضمنت أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. 

موقف القطاع الخاص

وعن موقف الأجور بالقطاع الخاص، قال إن المجلس القومي للأجور هو المعني بدراسة أجور القطاع الخاص لتحسينها لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي. 

وأوضح أن وزارة المالية تعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور قبل التوجيه لمجلس النواب لإقراره، نافيًا أن تكون قرارات الحزمة الاجتماعية مرتبطة بأي أمور اقتصادية مقبلة، وأنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من مرتب شهر مارس.

المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي صياغة مشروع قانون زيادة أصحاب المعاشات الزيادات بالأجور

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