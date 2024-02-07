الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: قرارات زيادة الأجور والمعاشات اليوم أثبتت قرب الدولة من المواطن

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بشكل كبير بحجم التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن المصري مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، ونتيجة هذا الإدراك الرئاسي تم رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمحاولة الصمود أمام تلك الأزمات الحالية، معبرًا: "هذه القرارات تعني أن الدولة قريبة من المواطن".

 زيادة الأجور بالدولة 


وأكد، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وما تواجهه من أزمات سببها العوامل الخارجية بصورة كبيرة، حيث الأزمات والحروب المجاورة لمصر، والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم بأكمله، واضطرابات البحر الأحمر، وتفاقم أزمة السوق السوداء لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة الأسعار في الداخل المحلي.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تحركت في هذا التوقيت لتقول للمواطن إنها على علم بكافة الأزمات التي يواجهها.

زيادة المعاشات 


وأشار إلى أن هذه الزيادات التي حدثت اليوم ليست متعلقة بالحد الأدنى للأجور فقط، حيث تم رفع المعاشات ورفع الأجور الخاصة بالدرجات الوظيفية الذين هم فوق معدل الحد الأدنى، لذا يمكن القول إن كافة العاملين بالدولة استفادوا من تلك الزيادات.

عماد الدين حسين اكسترا نيوز زيادة الاجور زيادة المعاشات الرئيس السيسي

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