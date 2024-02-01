عماد الدين حسين: إسرائيل فشلت فى تحقيق كل أهدافها باستثناء تدمير غزة

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، إن إسرائيل فشلت في تحقيق كل أهدافها باستثناء تدمير غزة، وبالتالي هناك مشكلة كبرى لنتنياهو وحكومته فهو لا يستطيع وقف الحرب دون تحقيق أهدافها.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث من الحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف فصائل عراقية في الحدود السورية الأردنية العراقية، وأسفرت عن وفاة 3 جنود، كلها مؤشرات تؤكد اتساع رقعة الحرب.

الرابح والخاسر من توسع دائرة الحرب

وأكد أن الحرب لو اتسعت فسيكون فيها الرابح والخاسر، والرابح سيكون الصين وروسيا، والخاسر أمريكا لأنه إذا تورطت أمريكا في حرب مع إيران فإنها لن تستطيع دعم تايوان، كما أن أمريكا تخشى الخسارة الاقتصادية والتضخم فيها.