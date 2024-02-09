الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تطلق حملة “نتابع سوا” لمتابعة نمو الأطفال من الولادة حتى سن 5 سنوات

حملة نتابع سوا
حملة نتابع سوا

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي  حملة رقمية جديدة على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "نتابع سوا"، حيث تقوم الحملة على نشر فيديوهات توعوية على مدار شهر فبراير الجاري تختص بأدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت شعار "نتابع سوا".
ومن المقرر أن يتم إنتاج مجموعة متنوعة من أدوات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية متابعة نمو الطفل ونقاط التدخل المبكر، لتمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات المجتمعيات والحضانات والمدارس وغيرهم من العاملين والعاملات المجتمعيين من استخدامها بشكل بسيط وفعال.  
وتنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي هذا المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية.

١٢ فيديو شارحًا لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة

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وقد تم تطوير هذه الأدوات بشكل تشاركي، يتماشى مع المعايير والإرشادات الدولية ويفعل دور غير الأطباء في متابعة تطور ونمو الأطفال في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، بما يعزز من كفاءة المتابعة لنمو وتطور الأطفال، ويخفف الضغط عن الخدمات الصحية، ويحقق أهداف التنمية. 

التضامن تطلق حملة توعوية عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتي سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا"
 

وتحتوى المجموعة على حقيبة بها أدوات متابعة الأطفال لاستخدام الرائدات، وكتيبات المتابعة لاستخدام الآباء والأمهات، بالإضافة إلى مجموعة لاستخدام الحضانات، وغيرها لجلسات التوعية المجتمعية، كما يوجد ١٢ فيديو شارحًا لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة، كل هذه المجموعة تتيح الاستخدام والاستفادة من الأدوات بأشكال مختلفة وفي كل البيئات التي يتواجد بها الأطفال في تلك الفئة العمرية.

وزارة التضامن الاجتماعي التواصل الاجتماعي فيديوهات توعوية نتابع سوا نمو وتطور الأطفال من الولادة

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