الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 سيارات مياه فنطاس من التضامن الاجتماعي لشمال سيناء

السيارات
السيارات

في إطار جهود الدولة بتنمية وتعمير سيناء والاهتمام بأبناء محافظه شمال سيناء، أهدت وزارة التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء، عدد ٥ سيارات فنطاس مياه لتوزيع المياه مجانا على المواطنين في تجمعات وقرى المحافظة.

وقال علي غيط، مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن كل سيارة بسعة 10متر، وبتكلفة 5 ملايين و885 ألف جنيه هدية من وزارة التضامن الاجتماعي إلى محافظة شمال سيناء.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم محافظة شمال سيناء.

وأضاف المحافظ أن سيارات المياه سيتم توزيعها لنقل المياه للتجمعات والقرى، فضلا عن إنشاء محطات لتحلية المياه في القرى.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة بشمال سيناء وأبناءها وتدعيمهم بكل الاحتياجات الخاصة بهم.

وقام المحافظ بتفقد السيارات خلال وصولها إلى محافظة شمال سيناء في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمحاسب علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

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محافظة شمال سيناء وزارة التضامن الاجتماعي فنطاس مياه وزيرة التضامن الاجتماعي المواطنين الدولة

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