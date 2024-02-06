الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل شباب شمال سيناء يبحث الخطة الاستراتيجية للسكان ومتابعة الأنشطة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بحضور نوال سالم رئيس المجلس القومي للسكان ومديري الإدارات المركزية، اليوم الثلاثاء.

واستعرض خلال الاجتماع الخطة التنفيذية السكانية لعام 2024/2025، والتنسيق لبحث الخطة الاستراتيجية للسكان على مستوى المحافظة ومتابعة الأنشطة، كما بحثا خلال الاجتماع بحضور مديري الإدارات المختصة توجيه الأنشطة للمناطق ذات الأولوية التي تراعى ظروف كل منطقة والأنشطة المقامة لتكون أكثر تأثيرًا والعمل حول خطة عمل واحدة لإحداث التغيير والعمل علي تنفيذ البرامج التي تعلي قيم الأسرة والتربية الإيجابية بما يخدم الخطة الاستراتيجية للسكان ضمن السياسة العامة للدولة.

يأتي ذلك تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

كما شدد عبد الوهاب، على أهمية اعداد وتجهيز البيانات عن طريق المؤشرات، التى تقدم توضيح والذي يساعد متخذى القرار على اتخاذ القرار المناسب والذي يتطلب التنسيق مع جميع الجهات لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة التي ضمن محاورها محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة.

إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء المجلس القومي للسكان الخطة التنفيذية السكانية وزير الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء

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