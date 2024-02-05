مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس في جامعة الأقصر يكثف من دوراته التدريبية

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة نشاطاته المكثفة في التدريب وخدمة المجتمع في جامعة الأقصر؛ تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

بدأ المركز الأسبوع الأول من منتصف العام الدراسي بالإشراف على تنظيم دورة أئمة المساجد، ثم ينهي الأسبوع الثاني من منتصف العام بالتدريب في مدرسة السلام الخاصة بالأقصر، مع استكمال نشاطات المركز المميزة في تدريب أعضاء هيئة التدريس ليؤدي المركز دوره الريادي كاملًا في خدمة المجتمع وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يؤدي الدور المنوط به كاملًا فيقوم على تنفيذ خطط التدريب المعتمدة في مجالات "التدريس – البحث العلمي – القيادة والإدارة – الاتصال والتعامل مع المجموعات - إعداد المدربين" وهو من المراكز النشطة التي تؤدي دورها الريادي في خدمة المجتمع داخل الجامعة وخارجها.

وفي سياق متصل هنأ الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز اثنين من مدربي المركز وهما: الدكتورة مروة عزت الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والدكتورة أماني أشرف المدرس بكلية الحاسبات لقبولهما في منحة 100 مدرب بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكان تفقد رئيس جامعة الأقصر، أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، في تخصصات: الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، بحضور الأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية العلوم، لكون مهام عضو هيئة التدريس لم تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل أعلى كالإشراف على الرسائل العلمية.