الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس في جامعة الأقصر يكثف من دوراته التدريبية

تنمية قدرات أعضاء
تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة نشاطاته المكثفة في التدريب وخدمة المجتمع في جامعة الأقصر؛ تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

بدأ المركز الأسبوع الأول من منتصف العام الدراسي بالإشراف على تنظيم دورة أئمة المساجد، ثم ينهي الأسبوع الثاني من منتصف العام بالتدريب في مدرسة السلام الخاصة بالأقصر، مع استكمال نشاطات المركز المميزة في تدريب أعضاء هيئة التدريس ليؤدي المركز دوره الريادي كاملًا في خدمة المجتمع وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يؤدي الدور المنوط به كاملًا فيقوم على تنفيذ خطط التدريب المعتمدة في مجالات "التدريس – البحث العلمي – القيادة والإدارة – الاتصال والتعامل مع المجموعات - إعداد المدربين" وهو من المراكز النشطة التي تؤدي دورها الريادي في خدمة المجتمع داخل الجامعة وخارجها.

وفي سياق متصل هنأ الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز اثنين من مدربي المركز وهما: الدكتورة مروة عزت الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والدكتورة أماني أشرف المدرس بكلية الحاسبات لقبولهما في منحة 100 مدرب بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكان تفقد رئيس جامعة الأقصر، أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، في تخصصات: الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، بحضور الأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية العلوم، لكون مهام عضو هيئة التدريس لم تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل أعلى كالإشراف على الرسائل العلمية.

الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر خدمة المجتمع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كلية الحاسبات المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

سكرتير عام شمال سيناء يترأس المجلس التنفيذي لمحو الأمية

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف هيئة التدريس بكلية العلوم

رئيس مدينة الأقصر يتابع الأسواق ويوجه بالالتزام بالأسعار الاسترشادية

تدريب فتيات "نتشارك" على الحرف والمشغولات اليدوية بمراكز شباب شمال سيناء

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطرق وميادين الأقصر (صور)

رئيس مدينة الأقصر يشهد جلسة مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة

رئيس مدينة الأقصر يشهد انطلاق مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة

جامعة الأقصر تتأهل للأدوار النهائية في مسابقة "إبداع 12" بالأفلام القصيرة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟