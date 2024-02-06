رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروع خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية (صور)

شهد د.حمدي محمد حسين رئيس جامعة الاقصر، افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية المبنية على القطاع السياحي وبرنامج احتضان "حلمك"، برعاية رئيس الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة سيديال الإسبانية وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، بحضور ياسمين الهارشي، مديرة البرامج بمؤسسة سيديال الاسبانية والدكتور حنا جريس، رئيس مجلس ادارة إنرووت للتنمية، والسادة عمداء الكليات، والدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة جامعة الأقصر.

ويهدف المشروع إلي دعم وتطوير القطاع السياحي بالأقصر وأسوان، وتطوير الخدمات والبرامج السياحية المقدمة للسياح وتطوير تجربة السياح لتواكب المعايير الدولية للسياحة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يعمل من خلال دعم المناطق الريفية بالأقصر وأسوان، والترويج للمنتجات والخدمات المتاحة بها، كما يعمل على الترويج للمزارات السياحية المتعددة بالمناطق الريفية.

فيما يعمل برنامج احتضان حلمك علي دعم الشباب رواد الأعمال لانشاء شركات ابتكارية مستدامة تساهم في تطوير القطاع السياحي وتساعد علي تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لشباب وسيدات الأقصر وأسوان

وأعربت ياسمين الهارشي، مديرة البرامج بمؤسسة سيديال الاسبانية، عن سعادتها بانطلاق المشروع، وسعادتها بالتعاون مع إنرووت للتنمية وجامعة الأقصر، معلنة عن تطلعها لنجاحات كبيرة للمشروع والمساهمة في تطوير القطاع السياحي بصعيد مصر، ودعم الشباب رواد الاعمال لخلق شركات ناشئة تتميز بالابتكار والاستدامة وتساهم في تطوير القطاع السياحي.

فيما عبر الدكتور حنا جريس، رئيس مجلس ادارة إنرووت للتنمية، عن فخره بالتعاون الناجح مع جامعة الاقصر، والنجاح في تطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم شباب وسيدات الاقصر علي الوصول لأهدافهم، كما شدد الدكتور حنا علي اهمية التعاون مع رجال الأعمال واصحاب المصلحة بقطاع السياحة للوصول للنجاحات التي يستهدفها المشروع، والارتقاء بالخدمات المقدمة لتعود الاقصر وأسوان لمكانتها المعروفة كأهم المزارات السياحية بالعالم.

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية

افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية لمشروع خلق البدائل الاقتصادية