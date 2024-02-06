الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة عن الإرشاد الأسري والتثقيف الصحي في بئر العبد بشمال سيناء

وحدة السكان الفرعية
وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ندوة عن الإرشاد الأسري والتثقيف الصحي بالتعاون مع الجهات الشريكة، الصحة، الأوقاف، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم.

ومن جانبها، لفتت وفاء زايد مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز مدينة بئر العبد، أن الندوة ناقشت كيفية اختيار شريك الحياة، التفاهم الأسري، التخطيط للحياة الزوجية، مخاطر الزواج المبكر للفتيات، ختان الاناث، الطلاق، الإنجاب في حدود الإمكانيات الاقتصادية للأسرة.

وتناولت الندوة جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة، الصحة الإنجابية، وسائل تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

وقالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوة تأتي ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية، عرضها، تحديد أسبابها، طرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالصحة، الأوقاف، الشباب والرياضة، التربية والتعليم  ضمن تكليفات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالحد من الزيادة السكانية، آثارها غير المباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة، بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية. 
 
وأوضح خالد عبدالحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بمركز ومدينة بئر العبد تحت إشراف اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، بالتنسيق مع الجهات الشريكة  الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، حاضر فيها الشيخ هشام نظمى من علماء الاوقاف، عددًا من أطباء الإدارة الصحية ببئر العبد في حضور أعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد تمام محمود، أسامه زكريا،  مصطفى عبداللطيف، بمشاركة عدد من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين.

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وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء الارشاد الاسري والتثقيف الصحى الشباب و الرياضة مخاطر الزواج المبكر للفتيات صحة المرأة

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