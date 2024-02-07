رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح وتتفقد المساعدات بالعريش

قامت كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بزيارة تفقدية إلي معبر رفح البري،وتفقد مخازن المساعدات في مدينه العريش،برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفي حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والدكتور هاني الناظر،الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري،الدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

واستمعت فوربس، إلى شرح من مسئولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ونقلها الي قطاع غزة.

كما استعرض مسئولي الهلال الأحمر المصري، إعداد الشاحنات التي دخلت إلي قطاع غزة منذ بداية الأحداث،والأطنان التي تحملها،والإجراءات المتبعة للدخول.

بدورها وجهت فوربس، الشكر إلي فريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء علي الجهود الإنسانية التي يقومون بها.

وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش قامت فوربس بزيارة معبر رفح البري،والعبور إلي قطاع غزة في زيارة تضامنية للقطاع تستمر عدة ساعات.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل صباح اليوم الأربعاء، كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدولي، أثناء وصولها إلي المحافظة على متن طائرة قادمة من القاهرة.

ورحب المحافظ بالرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مقدمًا لها التهنئة على توليها المنصب منذ ديسمبر الماضي، كثاني امرأة تتولي هذا المنصب الرفيع.

كما ثمن المحافظ، جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم.

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح